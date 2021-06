Stad Brugge zal geen EK-schermen plaatsen op openbare pleinen

Vanessa Vandenabeele van eetcafé Central Park op 't Zand vindt die beslissing van burgemeester De fauw opnieuw een slag in het gezicht van de horeca-uitbaters. "Dit is dezelfde situatie als bij de discussie over het sluitingsuur. Toen zei hij dat we drankjes mochten geven tot 23 uur en dan pas echt sluiten. Maar dan kwam de politie zeggen dat wij ten laatste om 22.30 uur moesten sluiten. De burgemeester is daar niet altijd even duidelijk in. Wij kijken nu wat er als horecazaak wel en niet mag buiten. We hebben zelf 3 schermen binnen dus daar kunnen we toch iets mee doen", vertelt uitbaatster Vandenabeele.

Filip Stevens van café De Zandloper op 't Zand in Brugge vraagt aan de stad om duidelijke afspraken te maken met de horeca nu er toch geen grote schermen komen voor het EK Voetbal. “De beslissing om geen grote schermen te plaatsen is pas deze week gevallen. Ik denk dat de kampioenenviering van Club Brugge hier voor iets tussen zit. In het café hangen er binnen 2 schermen, maar die mag je ook niet naar het terras draaien. Dan is de vraag of de supporters binnen naar het EK zullen kijken en of het zal haalbaar zal zijn om de coronamaatregelen te volgen.”

“Er hangt natuurlijk ook heel veel af van de resultaten van de Rode Duivels”, vertelt uitbater Stevens. “Als we er in de eerste ronde uitliggen, zal het waarschijnlijk rustig blijven. Maar als we in de halve finale of finale geraken, dan denk ik niet dat de supporters braaf thuis voor hun tv zullen kijken. Als we in de finale zitten zal er een waarschijnlijk een volkstoeloop zijn. Dan kan je dat niet tegenhouden. Hierover moeten nog heel wat afspraken gemaakt worden”, besluit café-uitbater Filip.