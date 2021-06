BEKIJK - Stille wake onder stadshal in Gent voor meisje van 14 uit Gavere: "Als samenleving respect en steun betuigen"

Haar eigen 14-jarige dochter aanmanen om extra voorzichtig te zijn, gaat Jamila niet doen. "Integendeel, wij moeten ons als vrouwen en meisjes niet laten inperken", geeft ze mee. "Onze dochters moeten weten dat dit ook hun samenleving is en dat ze zich vrij kunnen bewegen, gaan, staan en aandoen wat ze willen." Bovendien vindt ze het niet de taak van vrouwen, dochters of meisjes om zich aan te passen. "Ik hoorde dat ook mijn zonen er over gesproken hadden op school, wat goed is, want ook jongens moeten geconfronteerd worden met dit thema."

Beluister het gesprek met Jamila Channouf of lees eronder verder: