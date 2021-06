Tijdelijke brandweerkazerne in Lille geopend, in afwachting van definitieve

De noodkazerne is er in afwachting van een definitieve. "We hebben gemerkt dat er hier een minder goede hulpverlening was", zegt Luc Faes, zonecommandant van de hulpverleningszone Taxandria. "We willen nu systematisch elk jaar extra vrijwilligers aanwerven en die hier meteen al een thuisgevoel geven. Zo willen we hen gemotiveerd houden. Daarom starten we hier nu al." Intussen zijn zes recruten aan hun opleiding gestart.

In totaal worden er 32 vrijwillige brandweermannen en -vrouwen gezocht en opgeleid voor de definitieve kazerne. Die moet er over een vijftal jaar zijn en moet op gronden komen naast het gebouw waar de noodkazerne nu gevestigd is. Die gronden wil de gemeente aankopen.