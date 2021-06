Toch gansrijden dit jaar in Stabroek: "Polderse folklore op voorwaarde dat er geen coronabeperkingen meer zijn"

Vorige week kwam het slechte nieuws dat er ook dit jaar geen keizerschap wordt georganiseerd. Dat was normaal de laatste zondag van september gepland in Zandvliet. Indien de coronabeperkingen zijn opgeheven, willen ze in Stabroek toch het gansrijden organiseren. "We gaan nu onze aanvraag doen bij de gemeente. Voor alle duidelijkheid, er mag geen enkele coronabeperking meer zijn want anders gaat het niet door", zegt secretaris Gerrit Daems. "Controles en zo, dat is voor ons niet haalbaar. Het moet een volkse gebeurtenis van vreugde en plezier blijven en we willen ook geen besmettingen op ons geweten." Op zondag 3 oktober zouden dan 35 ruiters deelnemen aan het folkloristisch evenement. Het "uithalen van de koning", het feest waarop de nieuwe koning officieel gevierd wordt, zou dan doorgaan op zaterdag 9 oktober.



Intussen lieten de gansrijders van Ekeren vandaag weten dat ze officieel afzien van een editie dit jaar. De besturen van de andere verenigingen (Berendrecht, Zandvliet, Lillo en Hoevenen) beslissen in de loop van de volgende weken of het spel in hun gemeente dit jaar nog georganiseerd wordt.