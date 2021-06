Minstens 23 Afrikaanse migranten verdronken voor de kust van Tunesië

Een boot met meer dan 90 migranten was vanuit Libië vertrokken met als bestemming Italië. Hun poging om Europa te bereiken, kostte zeker 23 migranten het leven toen de boot zonk. De Tunesische marine kon 70 andere migranten levend uit het water halen, meldt de Tunesische hulporganisatie Rode Halve Maan. Over het land van herkomst van de migranten is er nog geen nieuws.

Ook elders voor de Tunesische kust zonk een boot met migranten. Daar kon de marine 39 mensen redden.

De voorbije weken zijn al meer dan 120 migranten verdronken in de Middellandse Zee bij Tunesie. De laatste tijd wagen opnieuw meer migranten de oversteek naar Europa, omdat de weersomstandigheden gunstig zijn.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn bijna 23.500 mensen er dit jaar in geslaagd de Middellandse Zee over te steken. De meesten van hen kwamen vanuit Tunesië en Algerije aan in Italië en Spanje.