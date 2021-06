Wonderbaarlijke "visvangst" in Jemen: arme vissers steenrijk na vondst van ambergrijs in buik van dode walvis

Want ja, ambergrijs is een heel kostbaar product, en wel voor -op het eerste gezicht verwonderlijk- de parfumindustrie. "Het werd al door de oude Egyptenaren gebruikt als een soort wierook om een heerlijke geur te verspreiden. In de achttiende eeuw werd het verwerkt in chocolade en zo door Giacomo Casanova genuttigd als afrodisiacum. In onze tijd wordt het vooral gebruikt in de parfumindustrie. Het zit bijvoorbeeld in het parfum "Le mâle" van Yves Saint Laurent. Er bestaat ook synthetische amber, maar echte ambergrijs, het natuurlijke product, is heel duur."