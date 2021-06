Mogen politieagenten een korte broek dragen bij warm weer?

Het kwik stijgt vandaag vlot richting 29 graden. Toch is het voor mannen niet eenvoudig om met blote benen te gaan werken. Dat onderwerp maakt Radio 2 vandaag bespreekbaar met de actie #kortebroek. Wat zijn bijvoorbeeld de regels rond korte broeken bij de politie? "Enkel ons Orida fietsteam heeft een uniform met korte broek. De rest niet", zegt Wouter Bruyns van de Politiezone Antwerpen in Start Je Dag. "We hebben wel een resem lange broeken. Er is een dunne zomerbroek, dikke winterbroek, vuurbestendige interventiebroeken en ga zo maar door. Bovendien is het tijdens een interventie vaak niet wenselijk dat je huid in contact komt met andere mensen of stoffen."