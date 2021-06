De "velookes" bollen al 10 jaar door Antwerpen 

De stad Antwerpen lanceerde samen met Clear Channel het velo-systeem op 9 juni 2011. Oorspronkelijk begonnen ze met 1000 fietsen, verdeeld over 80 stations binnen de Singel. Ze werden meteen heel populair bij Antwerpenaren, met wachtlijsten tot gevolg. Die wachtlijsten werden weggewerkt tegen 2017 door het aantal fietsen te verviervoudigen. Met hun opkomst veranderden ook de verkeersstromen in de stad volgens Kennis: "Het is ongelooflijk hoe dit project de Antwerpenaren doet gebruik maken van deelmobiliteit. Die gedeelde mobiliteit was zeer nieuw, maar de fietsjes waren onmiddellijk een schot in de roos. Mensen gingen zich anders verplaatsen in onze binnenstad."