Check: Neen, Zweedse blondines verven niet massaal hun haar "uit angst voor verkrachting"

Hoe komt het dan dat een klein Zweeds etnologisch onderzoek in een schoolklas 16 jaar later nog steeds zoveel desinformatie veroorzaakt?

Tijdens haar deelname aan de conferentie in Oslo, werd Bäckman geïnterviewd voor de website van Kilden. Dat is het nationale kenniscentrum voor genderperspectieven en genderevenwicht in Noorwegen. Ze besprak er de resultaten van haar veldonderzoek in 1 schoolklas in een buitenwijk van Stockholm. Haarkleur was één van de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens dat interview. 'Josefin', één van de meisjes die Bäckman volgde bij haar onderzoek, getuigde daar hoe ze haar blonde haren kleurde om de reputatie te vermijden van "makkelijk in bed te krijgen."

"Blonde meisjes krijgen namelijk al snel te maken met vooroordelen als 'dom', 'bimbo', of 'seksueel toegankelijk'" vertelde Bäckman toen aan Kilden. "Maar als jonge blonde vrouw krijg je ook te maken met oude mannen die staren, auto's die toeteren en jongens die je een hoer nemen." Dat is direct ook de reden waarom een handvol meisjes in de studie getuigen dat ze hun blonde haar donker kleurden, om die vooroordelen te ontwijken. Over "angst voor verkrachting" valt echter niets te lezen in het werk van Bäckman. Waar komt dat aspect dan vandaan?