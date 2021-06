Vlaamse peuters opvallend vaker te dik: is corona de boosdoener? "Moeilijker om gezonde levensstijl te garanderen" 

Vancoppenolle en co hebben ook proberen te achterhalen of er ook andere zaken een rol hebben kunnen spelen. "We hebben zeker vastgesteld dat er geen vertekening is qua profiel van de tweejarigen: dat lijkt heel hard op dat van de voorgaande jaren. Ook hebben we vastgesteld dat de kinderen die vorig jaar 2 werden niet van bij het begin van hun leven systematisch veel zwaarder waren dan kinderen die voordien geboren waren, dus dat kan het ook niet zijn. Daarom nemen we aan dat het vooral met corona te maken heeft."