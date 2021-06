Voorbijganger redt bejaarde vrouw uit de Schelde in Antwerpen: "Samen zijn ze weer aan wal geraakt"

"De man had een reddingsboei in het water gegooid en is dan zelf ook in de Schelde gesprongen", vertelt Wouter Bruyns van de politie. "Samen zijn ze terug aan wal geraakt. Dankzij de voorbijganger heeft de vrouw het overleefd. Ze is naar het ziekenhuis gebracht voor een controle maar ze stelt het al bij al goed".

Hier is het goed afgelopen, maar de politie raadt wel aan om altijd naar de hulpdiensten te bellen en enkel zelf een reddingsactie te ondernemen als je een geoefend zwemmer bent. De stroming van de Schelde is erg verraderlijk.