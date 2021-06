Voorstel om skatepark in Tielt te vernoemen naar vermoorde Leander Quintyn: "Leeuwenpark, want hier worden welpen leeuwen"

In Tielt zijn er plannen om een gedenkplek te maken voor Leander Quintyn. De twee oppositiepartijen N-VA en Open VLD hebben voorgesteld om het nieuwe skatepark "Het Leeuwenpark" te noemen. Leander was zelf een gepassioneerde skater en werd door zijn vrienden nogal dikwijls "De Leeuw" genoemd.

Volgens N-VA-raadslid Henk Mauws kan je niet zomaar voorbij gaan aan zinloos geweld en moet er daarom een permanente gedenkplaats ingericht worden. "Het idee voor de naam "Leeuwenpark" kwam van de vrienden van Leander. Hij zei ooit op het skatepark in Tielt: "Dit is de plaats waar welpen leeuwen worden." Er kan dus geen symbolischere naam zijn. Ik heb Leander zelf ook gekend en ben al jaren vrienden met zijn zus, het was dus vanzelfsprekend om hier mijn schouders onder te zetten."

Donderdag wordt het voorstel besproken op de gemeenteraad.