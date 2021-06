Inwoners van onder meer Meise en Zaventem ongerust over vuilniszakken: "Kleiner maar wel even duur"

De bal ging aan het rollen in de Facebookgroep "Ge zijt van Meise". Daar klaagt iemand over het feit dat de bruine zakken voor restafval een stuk kleiner zijn geworden, maar nog evenveel kosten. "Dat klopt" zegt Jan Buysse, directeur van Afvalbeheerder Interza-Incovo: "Maar sinds 1 april mag er veel meer in de blauwe pmd-zakken. Vroeger mocht er qua plastiek enkel flessen en flacons in. Nu kan alle plastiek verpakking daarin, en hoeft die dus niet meer bij het restafval."

De afvalbeheerder heeft zelfs een berekening gemaakt die moet aantonen dat mensen niet meer betalen dan vroeger, ook al is de bruine zak voor restafval een stuk kleiner geworden. "We zijn gaan kijken bij andere gemeenten, waar ze die stap al eerder hebben gezet. En daar werkt het ook. Bovendien zijn de pmd-zakken iets groter geworden. Voor dezelfde prijs krijg je hetzelfde volume. Alleen passen we de verdeling aan. Meer PMD en minder restafval, nu het anders wordt gesorteerd."