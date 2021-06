Wijkcomités aarzelen om deze zomer een buurtfeest te organiseren

In Kortrijk werden de voorbije jaren meer dan 200 wijkcomités of straat comités uit de grond gestampt om een feest te organiseren. In Roeselare zagen ze dezelfde evolutie maar door corona is de animositeit flink gedaald. “Het zomerseizoen begint in Roeselare met ‘Dag van de Buren’. Die vond vorige week plaats. Waar in andere jaren zo’n 120 initiatieven de kop opstaken, bleef het vorige week beperkt tot 50”, zegt eventcoördinator van de stad Roeselare Hermen Six.

Zeker is dat de organisaties bescheidener zullen worden in omvang. “We beseffen dat ook”, zegt burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe (Lijst Burgemeester). “Maar we voelen ook dat heel veel mensen iets willen doen en daar spelen wij zoveel mogelijk op in met ons aanbod. Maar hoeveel feesten er zullen zijn en hoe groot, dat is nu nog een vraagteken. Veel van wat we nu plannen of aanbieden, blijft onder voorbehoud”.

De werkgroep van de Waterhoek in Heule bij Kortrijk besliste om dit jaar geen zomerfeest te organiseren. In Marke moet de werkgroep van ‘Bachten de route’ nog de knoop doorhakken. “Als we iets doen, zal het waarschijnlijk bescheidener zijn dan de vorige jaren”, zegt Pol Claerhout van de werkgroep. Kurt Dekyvere van de Bozemolenwijk in Heule heeft al beslist. “Op 11 juli hebben we een wijkfeest want veel mensen hebben daar toch nood aan."