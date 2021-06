BEKIJK - Grote chaos in Sake na vulkaanuitbarsting in Goma: "Tienduizenden mensen slapen elke dag onder blote hemel" 

In Sake zitten zowat 120.000 mensen vast. Ze waren gevlucht voor de uitbarsting van de vulkaan Nyi-ra-gongo, maar het bevel om te evacueren was niet echt voorbereid. Het is dan ook zéér chaotisch terplekke. In scholen, straten en op pleinen proberen gevluchte inwoners te overleven zonder dak boven hun hoofd. Omdat de hulp van NGO's uitbleef, moesten jongeren uit Goma zelf geld inzamelen. Maar sinds vandaag schieten de hulporganisaties te hulp.