Zeshonderd meter Belgische vlaggetjes voor EK in Tiendenstraat in Mol

"We proberen om de slingers elke keer bij een EK of WK wat langer te maken. Dit keer zitten we dus aan 600 meter", vertelt bewoner Dennis Gielen. "We hebben hier in Mol een snuffelwinkeltje waar je die vlaggetjes kan vinden. Dat zijn pakjes van 40 meter die we dan aan elkaar knopen en aan de dakgoten bevestigen. We zitten hier in een nieuwbouwstraat met 24 huizen en 13 nationaliteiten. Bijna iedereen doet mee en wordt dus meegezogen in de EK-gekte. Sommige bewoners supporteren ook voor de ploeg van hun eigen land." Dennis kruipt afwisselend met een buurman op de ladder en gaat van huis tot huis. Er komen ook nog grote vlaggen en andere versieringen bij tegen de start van het EK volgende week.