Oproep van mama in gevangenis van Brugge is succes: zoontje (6) krijgt honderden kaartjes voor verjaardag 

Volgens psychotherapeute Devriendt heeft hij het altijd moeilijk gehad met het gemis van zijn mama, maar werd dit door corona nog erger: "Hij was nog te klein om te begrijpen wat er aan de hand was, toen zijn mama in hechtenis moest. Hij zag dat alle kindjes op school opgehaald werden door hun mama en papa, maar bij hem was dat niet zo. Toen begon hij vragen op die antwoorden te zoeken en daarom zijn we gestart met therapie. Daar proberen we hem stapsgewijs alles uit te leggen. Zo kon hij een beetje houvast krijgen op zijn leven."

"Hij moest zich aanpassen aan zijn eigen realiteit, die anders is dan die van anderen. Hij leerde wie hij allemaal kan vertrouwen, maar corona was een grote shock voor hem. In plaats van vooruit gingen we plots achteruit. Het idee dat hij alleen was en niet bij zijn mama kon zijn, maakte het voor hem moeilijk om positief te denken over de toekomst."