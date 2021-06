18.000 vierkante meter aan daken van Jubelparkmuseum in Brussel zijn vernieuwd

Dweilen met de kraan open, dat was letterlijk de situatie in sommige zalen in het Museum voor Kunst en Geschiedenis maar dat is nu achter de rug. In totaal is 18.000 vierkante meter aan daken gerestaureerd.

De restauratie begin in 2018 en was niet eenvoudig want de daken hebben verschillende dakbedekkingen. Johan Vanderborcht van de Regie der Gebouwen heeft het over een hele klus: "De eerste fase is volledig afgerond, de tweede volgt nog deze maand. Het gaat om verschillende soorten dagen: leien, glaspartijen en zink.