81-jarige Rik is oudste vrijwilliger in vaccinatiecentrum van Kampenhout (en misschien wel van het land)

De vaccinatiecentra draaien op volle toeren, ongeveer de helft van de bevolking heeft een eerste prik gekregen, en dat gaat allemaal vrij vlot dankzij de hulp van de vele vrijwilligers. En een van de oudste vrijwilligers in Vlaanderen moet waarschijnlijk Rik Remy zijn. Hij is 81 jaar en werkt in het vaccinatiecentrum van Kampenhout - Sas. Daar is hij ook meteen de oudste vrijwilliger. Rik is niet medisch geschoold. Hij voert dus vooral logistieke taken uit in het vaccinatiecentrum van Kampenhout. "Ik begeleid mensen op de parking, ik help mensen aan het onthaal en meet hun temperatuur wanneer ze binnen komen."