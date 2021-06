Ziekenhuizen aan de kust voeren actie tegen personeelstekort: gezichten van verpleegkundigen en dokters op de tram 

Omdat de kust in een uithoek ligt, is het voor die ziekenhuizen nog moeilijker om mensen te vinden die daar willen werken. In het ziekenhuis van Veurne staan er voortdurend vacatures open. "Daar alleen al zoeken we nu 15 verpleegkundigen. Wij betalen mensen om personeel te vinden. Het zou natuurlijk leuker zijn als die mensen spontaan hun weg vinden en we niet zoveel tussenstappen moeten nemen. Door de grote bevolkingsdichtheid aan de kust is het hier het hele jaar druk en niet enkel in de zomer.", zegt Lieven Vermeulen, directeur van het ziekenhuis AZ West in Veurne.

De ziekenhuizen hebben ook in het verleden al verschillende acties gevoerd. Zo organiseerde het ziekenhuis van Veurne speeddates met verpleegkundigen en in Knokke-Heist en Blankenberge gingen ze rond met een ziekenwagen die omgebouwd was tot een discotheek om mensen te interviewen.

