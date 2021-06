Ann roept vaccinatiecentra op om dopjes van vaccinflesjes te bewaren: "Ideaal voor dopjesactie"

Voor de dopjesactie zamelt Ann Asselman uit Ternat al jaren dopjes in."Die worden aan een recyclagebedrijf verkocht en met de opbrengst daarvan wordt de opleiding van puppy's tot blindengeleidehonden gesponsord", legt Ann uit aan radio 2 Vlaams-Brabant. "Maar dat hoeven niet per se dopjes te zijn van plastic flessen, dat kunnen dopjes van eender wat zijn, zolang ze maar van het juiste plastic zijn gemaakt. Dus ook die van de vaccins mogen er bij."

"Ik las dat Wouter Beke zegt dat er sinds juni één vaccin per seconde wordt gegeven, dus dat zijn heel veel dopjes", vertelt Ann. "En elk dopje telt mee, hoe meer hoe liever. Zeker nu: door covid zijn er minder dopjes ingezameld door scholen en woonzorgcentra. En op deze manier kunnen we dat wat opvangen." Op dit moment zamelen al een 15-tal vaccinatiecentra de dopjes van de vaccinflacons in. "Vooral in de regio rond Ternat: onder andere de vaccinatiecentra van Halle, Asse, Dilbeek, Leuven, Gooik, Landen en Tienen zamelen al dopjes in. Nu hopen we nog dat de grote centra, zoals die in Antwerpen en Gent ook volgen."