Fietsersbond voert positieve actie in West-Vlaamse steden: "Mensen vinden het fijn dat ze een applaus krijgen"

"De actie is tegelijk ook een oproep voor betere wegen, zoals in Ieper", zegt Johan Vanhaverbeke van de Fietsersbond. Hij applaudisseerde vanmorgen in Frenchlaan bij de Menenpoort in Ieper. "Je hebt verschillende soorten reacties. Er zijn mensen die zich wat beschaamd voelen omdat ze een applaus krijgen, maar er zijn ook heel veel lachende gezichten. Je ziet gewoon dat mensen blij zijn dat iemand voor hen supportert. Eigenlijk is het hier wel gevaarlijk: een smalle doorgang, auto's die voorbijsteken, een kruispunt dat gevaar oplevert. Er is in heel Ieper wel het een en ander om te verbeteren."