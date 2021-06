BEKIJK - Drama in Goma: "Voor vulkaan kan je vluchten, maar niet voor het constante geweld en oorlogsdreiging"

De toestand voor de Congolese bevolking in en rond Goma is uitzichtloos. "Voor de vulkaan kan je vluchten, maar je kan niet vluchten voor het geweld en de constante oorlogsdreiging. De uitbarsting brengt ook een oud probleem aan de oppervlakte, de watervoorziening. Die is in de beste tijden al heel kwetsbaar en problematisch in en rond Goma, maar nu is de nood nog acuter. "Sommige kinderen moeten elke dag met waterkannen van twintig liter sleuren", stelt Katrien Vanderschoot ter plaatse vast.