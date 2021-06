Pano-reportage "Wachten op zorg" van VRT-journaliste Goedele Devroy wint Belfius persprijs

Michael Sephiha, Lukas Vanacker en Clément Bacq van De Tijd en L'Echo kregen de aparte "Coup de Coeur"-prijs met "De discrete eigenaars van 's werelds mooiste plein".

De prijs bekroond een journalistiek werkstuk dat volgens de jury erg opvallend was, maar niet voor de andere categorieën is genomineerd. Over het winnende stuk zegt de jury: "Prachtig staaltje van slow journalism over misschien wel de meest markante plek in België. Het resultaat is een zeer origineel maar ook mooi stuk dat visueel sterk werd uitgewerkt en fris werd gebracht."