België bereidt terugkeer voor van IS-vrouwen en hun kinderen vanuit kamp in Syrië

Het feit dat IS de plak weer zwaait in Al Hol is slecht nieuws. Vrouwen die willen terugkeren naar hun eigen land, worden er gestraft door IS en de organisatie doet er alles aan om hen weer terug te brengen naar hun gebieden. Zij vallen dus opnieuw in handen van IS en worden verder geïndoctrineerd.



Het is om die reden dat Belgische experten zoals Heidi De Pauw van Child Focus en Gerrit Loots, professor psychologie van de VUB, al lange tijd vragen dat de kinderen onmiddellijk teruggehaald worden. En best ook hun moeders. Want als zij onder de radar verdwijnen, kunnen ze later een risico vormen voor de veiligheid. Ook voor de veiligheidsdiensten is dat een belangrijk argument om de vrouwen naar België te halen. Uit Al Hol zijn eind vorig jaar drie vrouwen verdwenen met 4 Belgische kinderen tussen 4 en 7. Niemand weet waar zij zijn.