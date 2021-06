Booking.com onder vuur in Nederland: 100 miljoen euro coronasteun, maar topmanagers krijgen wel 28 miljoen aan bonussen

Kan er nog iets aan gedaan worden? Dat is zeer twijfelachtig, zo klonk het ook bij de bevoegde minister, Wouter Koolmees: "Ik kan wel binnensmonds vloeken, maar ik kan de regels achteraf niet aanpassen". De Tweede Kamer wil alleszins dat de bonussen niet doorgaan. "Vraag is of dat ook gaat gebeuren", zegt van Poppel. "Het is nog geen uitgemaakte zaak." Tegelijk is er ook een oproep om niet meer bij booking.com te boeken, maar ook daar vreest van Poppel dat dat weinig effect zal hebben. "De site is enorm populair, dus reizigers zullen toch weer hotels boeken met booking.com."