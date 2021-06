Brand in hoofdkwartier van Brooklyn in Stasegem: "Zomervoorraad is volledig vernield"

Zowel de stockruimte als de kantoren van Brooklyn in Stasegem zijn verloren. Zaakvoerder Ubbe Descamps: "Mijn echtgenote en ik zaten gisteravond in een vergadering toen we massaal veel oproepen kregen van onze kinderen en ouders. Wij wonen tegenover het bedrijf, de kinderen hadden de brand opgemerkt en waren wel even in paniek. De zomer- en braderievoorraad die nog naar de winkels geleverd moest worden, is verloren. De winkels van de keten kunnen open blijven, doordat alle administratie in back-up wordt bewaard op een andere locatie. Er is ook voldoende voorraad in de winkels om de klanten te blijven bedienen. Mijn vader en moeder hebben 50 jaar geleden Brooklyn opgericht. Tot nu toe waren we gespaard gebleven van ongeluk."

De zaakvoerder wil op zo kort mogelijke termijn op een andere locatie een nieuwe kledingvoorraad aanleggen en administratief weer op volle toeren draaien.