Callcenters van vaccinatiecentra horen de meest bizarre verhalen: "Sinds ik corona heb gehad, eet ik elke dag 4 ijsjes"

Bij het callcenter van de vaccinatiecentra is het volgens verantwoordelijke Couttouw af en toe erg druk: "Soms moeten we vragen aan mensen of ze op een ander moment kunnen terugbellen. Wij moeten natuurlijk altijd professioneel blijven. Maar soms kunnen ook wij ons geduld verliezen tijdens een telefoongesprek. Er zijn veel mensen die niet begrijpen dat ze niet kunnen wisselen van vaccin of dat er niet zoveel ruimte is om de data van vaccinatie te verschuiven. Zeker de groep die nu aan de beurt is, kan mondig en brutaal uit de hoek komen."

"We krijgen natuurlijk niet alleen lastige vragen, er zijn ook veel ontroerende momenten. Soms hebben we mensen aan de lijn die met een behandeling moeten starten en die net ervoor hun vaccin moeten krijgen. Soms horen we verhalen van mensen met corona die in coma liggen en daardoor hun afspraak voor het vaccin moeten annuleren. Dat zijn pakkende momenten", besluit Shana.