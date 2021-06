Geurhinder verraadt cannabistelers in Aartselaar: drie verdachten aangehouden

De cannabisplantage werd ontdekt op een bedrijventerrein aan de Boomsesteenweg. Er stonden zo'n 1.300 planten. De plantage was ingericht met professioneel materiaal.

Toen de politie binnenviel vonden ze twee mannen die zich verstopt hadden. Eén zat in een opslagruimte en één in een vals plafond. Een derde man bood zich later aan bij de politie. Het drietal is ondertussen aangehouden. Ze worden beschuldigd van teelt van verdovende middelen en diefstal.