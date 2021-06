Aalst rouwt om "Keizer Kamiel": "Hij was een icoon voor het carnaval en voor de stad" 

De drie dochters van Kamiel meldden het nieuws dat hun papa was overleden. Kamiel Sergant was 86 jaar, hij verbleef de laatste jaren in een woonzorgcentrum. Kamiel was een geliefd figuur in de carnavalsstad. Hij was in het dagelijkse leven fietsenmaker. Kamiel leefde voor het carnaval. Hij stichtte ook de liefdadigheidsorganisatie Mensen voor Mensen. Koning Albert benoemde de Keizer in 2012 tot commandeur in de Kroonorde.