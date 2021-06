Hoe kijkt Slongs door Griekse roots naar oefenduel van vanavond : "Voor Grieken supporteren? Nee, ik ben zot van Lukaku"

"Mijn grootvader was een Griek en is tijdens de Tweede Wereldoorlog als soldaat in Antwerpen beland. Hij vond het hier dik oké en is blijven plakken", vertelt Slongs in Start je Dag. Op de identiteitskaart van de Antwerpse zangeres prijkt de ronkende Griekse naam Charissa Parassiadis. "Mijn roots liggen daar maar ik voel me vooral Grieks als ik kwaad ben. Misschien valt er dan wel eens een bord op de grond", lacht ze. "Of ik de taal spreek? In het verkeer vloek ik wel eens in het Grieks. Maar ik ken ook lieve woorden hoor, bijvoorbeeld voor een kusje. Ik kan ook 'ik zie u graag' in het Grieks zeggen." Maar welk voetballand ziet Slongs het liefst?