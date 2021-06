Check: Nee, er komt geen vliegverbod voor wie gevaccineerd is

Zit er echt zo'n vliegverbod aan te komen? In de media is er verder nog niets over verschenen, en luchtvaartmaatschappijen hebben ook nog niet gecommuniceerd over zo'n maatregel. Daarom vroegen we ons af waar die tekst vandaan komt. We haalden enkele zinnen door Google en stootten zo op de website waar de tekst het eerst verscheen, onder de titel "Niet vliegen voor gevaccineerden?".