Coronablog: Cijfers dalen sterk, weer minder dan 400 patiënten op intensieve zorg

De coronacijfers in ons land blijven sterk dalen. De totale bezetting in de ziekenhuizen is met 23 procent gedaald in vergelijking met een week geleden, er liggen nu 1.122 covidpatiënten in het ziekenhuis. Op intensieve zorg is de daling met 26 procent nog groter. Er liggen nu 377 patiënten op intensieve zorg, voor het eerst in deze derde golf duikt dat aantal onder de 400. Volg het belangrijkste nieuws in onze coronablog.