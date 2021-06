CHECK: Kan coronavaccin menstruatiecyclus tijdelijk veranderen? "Geen bewijs tot nu toe, sowieso ongevaarlijk"

Een eerste verklaring is dat er helemaal geen verband is tussen de twee. "We leven in ongeziene tijden waarin we op korte termijn de wereldbevolking vaccineren", stelt Isabel Leroux-Roels, hoofdonderzoeker voor het Centrum voor Vaccinologie aan het UZ Gent. "Het ligt in de aard van de mens om alles dat enkele weken na vaccinatie voorvalt, daaraan toe te schrijven." Vrouwen die opmerken dat ze hevigere maandstonden hebben na hun vaccin, zullen waarschijnlijk ook op andere momenten er last van hebben, stelt haar collega aan de KU Leuven, Corinne Vandermeulen.