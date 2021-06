Coronaveilige zomerevenementen in Aarschot dankzij open theatertent

De tent kan aangepast worden aan het aantal toeschouwers en dus aan de geldende coronamaatregelen. "In de tent kunnen 400 mensen zittend een evenement beleven en er zijn ook aparte in- en uitgangen. Maar de tent kan uitgebreid worden naar een capaciteit van 3.000 mensen, en ook dan is er nog voldoende ruimte. En naast de tent is er ook nog een arena waar mensen in openlucht kunnen zitten. Onze stadsfeestzaal is op dit moment een vaccinatiecentrum, en met de Cristal Open Air tent kunnen we deze zomer toch van alles organiseren", besluit de burgemeester.