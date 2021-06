De Vrolijke Kring uit Ronse krijgt van Welzijnszorg de Prijs voor het Uitsluiten van Armoede

"We zijn hier niet alleen voor de gratis koffie, we zijn hier ook om onder de mensen te zijn, om onze last even achter ons te laten en samen te lachen", zegt een van de leden. In de Vrolijke Kring kan je terecht voor laagdrempelige activiteiten zoals koffiemomenten en creatieve ateliers. Op die manier kunnen mensen anderen ontmoeten en een netwerk vormen. De Vrolijke Kring vangt op die manier signalen op over de problemen die er leven.

Zo merkten ze bijvoorbeeld dat er veel vraag was naar hulp over wonen. Er werd een project opgestart waar mensen antwoorden kunnen krijgen op de vragen. Aan dit project werken vrijwilligers mee die zelf armoede-ervaring hebben en zich kunnen inzetten als klusser of als 'wegwijzer.' Lucille startte bijvoorbeeld een klus- en verhuisdienst voor en door mensen in armoede.