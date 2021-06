Denemarken neemt nieuwe, strenge asielwet aan, maar vindt voorlopig geen partners om die uit te voeren

De nieuwe wet lijkt echter vooral symbolisch, want op dit moment is geen enkel land bereid om onder die voorwaarden asielzoekers op te vangen. De wet is er, maar kan eigenlijk (nog) niet uitgevoerd worden. Al zouden er wel onderhandelingen lopen met "vijf tot tien" landen. Volgens Deense media zouden onder andere Rwanda, Egypte, Ethiopië en Eritrea daar bij zijn.



De vraag is ook of deze wet past binnen de internationale afspraken over migratie en in het bijzonder binnen het Europese migratiebeleid. De Europese Commissie reageert alvast "bezorgd" op de nieuwe wet. Volgens een woordvoerder van de Commissie is de wet tegenstrijdig met de huidige EU-regels of de voorstellen in het nieuwe asiel- en migratiepact.

Ook UNHCR, het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties, beschouwt de nieuwe wet als "tegenstrijdig met de principes van internationale samenwerking inzake vluchtelingen". De organisatie vreest ook voor een domino-effect, waarbij andere landen ook de mogelijkheden zullen exploreren om migranten en vluchtelingen minder bescherming te bieden.

Deense vluchtelingenorganisaties vinden dan weer dat Denemarken de rest van de EU in de kou laat staan, want mensen zullen naar Europa blijven komen.