Dierenarts met wagen over kop: rook blijkt van vaten met rundersperma in stikstof te zijn

Deze voormiddag liep het even verkeerd voor een dierenarts uit Pollinkhove. Hij schampte met zijn wagen een boom, probeerde te corrigeren, maar ging met zijn wagen overkop. Hij eindigde op zijn dak op de weg, maar kon zelf de wagen verlaten. Hij houdt er enkele lichte verwondingen aan over.

De dierenarts was op weg naar een bedrijf om bij enkele runderen sperma-inseminaties te doen, waar hij in gespecialiseerd is. "In mijn auto zit allerlei materiaal voor mijn werk. Maar deze keer vervoerde ik ook vaten, waarin het rundersperma zat opgeslagen. Die zitten in vloeibare stikstof. De vaten lagen door het ongeval omgekeerd in de wagen en begonnen door de grote druk te roken. We moesten snel ingrijpen om te vermijden dat er stikstof zou ontsnappen", vertelt de dierenarts.