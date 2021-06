Eerste sekswerkers in Brussel gevaccineerd

Vanaf 9 juni zal sekswerk weer mogelijk worden en dus is het hoog tijd dat ook de sekswerkers gevaccineerd worden. Vandaag zijn de eerste 50 in Brussel aan de beurt. Dat gebeurt in overleg met verenigingen die in contact staan met de sekswerkers. Een mobiel vaccinatieteam van het Brussels gewest heeft hiervoor een lokaal ingericht. Dat vaccinatieteam vaccineerde eerder al minder mobiele mensen, daklozen en asielzoekers.