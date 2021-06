Eindelijk weer cultuur opsnuiven bij CC Muze in Heusden-Zolder: "Het voelt als de eerste dag aan de universiteit, nu is het voor écht" 

Wie wil genieten van expo's, theater, muziek, familievoorstellingen en cabaret, kan dus terecht bij CC Muze. Eén van de expo's is die van Mark Swysen 'Social distance/Rethinking Society'. Nog tot 6 juni kan je die expo bewonderen in ZLDR Luchtfabriek. "Een belangrijk aspect is de toeschouwer doen nadenken over de maatschappij. Elke bezoeker krijgt een boekje met vragen in. Daarin nodig ik hen uit om na te denken en een eigen mening te geven over de kunstwerken. Ik wil de bezoekers aan hun eigen interpretatie overlaten." Zo staat er bijvoorbeeld in wat er opvallend is aan het kunstwerk met een klok.