Enthousiaste vrijwilligers in vaccinatiecentrum van Heusden-Zolder: "Je moet snel zijn om een shift te kúnnen doen"

"We krijgen les om in de veiligheidssector te kunnen werken bij de politie, brandweer en defensie", vertelt Selcuk. De studenten begeleiden de mensen naar hun plaats en helpen ook rolstoelgebruikers. "Na zo lang thuiszitten, mogen we eindelijk de mensen helpen. Ik heb altijd leuke gesprekken met hen, dus het is een toffe ervaring", zegt Selcuk.