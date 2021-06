11.000 kinderen van de lagere school in de Kempen leggen examen begrijpend lezen af

Meer dan 11.000 kinderen van de lagere school in de Kempen leggen vandaag of morgen een examen begrijpend lezen af. Het is al de 54e keer dat de intercommunale IOK zo'n overkoepelend examen organiseert, telkens voor een ander vak. 64 scholen doen mee en dat is een record. Scholen kunnen ermee nagaan of ze hun lessen moeten bijsturen of verbeteren.