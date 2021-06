Genk wil begeleiders van jeugdverenigingen opleiden tot mental coach

Genk wil de steun die jongeren binnen zo'n Overkop-Huis krijgen, uitbreiden naar alle organisaties en verenigingen. Het is nodig dat ook daar de jongeren een beroep kunnen doen op een mental coach, vindt burgemeester Wim Dries (CD&V). "We merken al langer, en niet alleen in deze coronatijd, dat jongeren het moeilijk hebben. En dan is de vraag: hoe kan je ze begeleiden. En in het Overkop-Huis hebben we een laagdrempelige manier gevonden om jongeren te bereiken. Zo'n mental coach kan ervoor zorgen dat jongeren die met problemen kampen, daar ergens mee terechtkunnen. En op die manier naar de hulpverlening begeleid worden. Het gaat er uiteindelijk om dat ze zich beter gaan voelen", aldus de burgemeester van Genk. Daarom maakt de stad het mogelijk om begeleiders van jeugdorganisaties en -verenigingen te laten opleiden tot mental coach.