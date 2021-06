Gentse haven binnenkort groener dankzij netwerk van pijpleidingen: "Pioniersrol voor België"

Onze zware industrie vervuilt enorm, en daar moet iets aan gedaan worden. "Waterstof is een belangrijke grondstof die ervoor kan zorgen dat onze industrie excellent wordt, ook als het gaat over CO2-uitstoot", legt minister Van der Straeten uit. De Gentse fabriek van ArcelorMittal bijvoorbeeld is met 9,6 miljoen ton CO2 verantwoordelijk voor zo’n 8 procent van de CO2-uitstoot in België. Met 1 ton waterstof kan het bedrijf tot 26 ton CO2 besparen. "Door dit project kan België een pioniersrol spelen met waterstof als nieuwe energiedrager, wat de economische welvaart in ons land kan bevorderen".