Gentse Parkbos gebruikt zeldzame sorraiapaarden voor begrazing van gras: "Er zijn er maar 200 wereldwijd"

Het Parkbos in Gent zet paarden en ezels in om meer biodiversiteit in het gebied te krijgen. Het is de bedoeling om het maaibeheer in het bos anders te doen. Als er constant gemaaid wordt, kunnen alle bloemen en insecten verdwijnen. "Paarden en ezels eten selectief en zorgen ervoor dat er meer natuur over blijft. Hoe meer afwisseling je hebt in een landschap, hoe meer soorten dieren er kunnen leven", zegt boswachter Jean Pierre Nicaise.

Beluister het gesprek met eigenares Caroline Dumoulin bij Radio 2 Oost-Vlaanderen en lees daarna verder: