Gezocht: meisje dat schilder uit Kasterlee portretteerde in de jaren 50

"Mij heeft het eigenlijk nooit zo geïnteresseerd", lacht Riet op Radio 2 Antwerpen, "maar de gemeente vindt het mooi en wil er iets mee doen." Behalve een nicht, die het zeker niet is, heeft Riet geen familie meer die in aanmerking zou kunnen komen. "Ik veronderstel dat het iemand was van mijn leeftijd ongeveer. Zo zijn er verschillende portretten gemaakt die wel bij de eigenaar terecht zijn gekomen."

André Van den Sande gaf les in Antwerpen, Berchem en Geel en werd benoemd als leraar aan de kunstacademie in Turnhout. Hij specialiseerde zich in portretschilderijen, maar legde in Kasterlee ook landschappen vast. Hij restaureerde ook enkele schilderijen in de kerk van Kasterlee.

Wie denkt te weten wie het meisje is of tips kan geven, kan contact opnemen met de cultuurdienst via 014 85 99 22 of cultuur@kasterlee.be.