"Wie heeft video verkrachting 14-jarig meisje?": VRT NWS zag hoe jongeren online verkrachtingsfilmpjes vragen en delen

Uit de berichten in de groep is af te leiden dat er vaak wordt opgeschept met die foto's, en er wordt bijna systematisch "gedoxt". "Doxing" is het publiceren van persoonlijke en privé-gegevens (zoals hier vaak gsm-nummers) van iemand. In onderstaande foto is te zien hoe een foto van een meisje wordt gepost, met daaronder het bijschrift "vieze hoer die graag aan telefoon seks doet". Diegene die de foto plaatste, gaf ook het telefoonnummer van het meisje mee.