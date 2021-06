Ook PVDA weigert regering aan meerderheid te helpen voor vervolging van haatspraak: waar ging het ook alweer over?

Je kan het blijven lezen tot je een ons weegt, maar het woord “haat” vind je dus niet terug in dit grondwetsartikel. Wat er wel in staat: drukpersmisdrijven. Onder die noemer worden in de praktijk alle haatberichten verstaan die openbaar geuit worden.

Als je dus een haatbericht verspreidt, kan je daarvoor vervolgd worden. En zoals je ook in het grondwetsartikel kan lezen, gebeurt dat voor een jury, een volksjury dus, bij een hof van assisen.