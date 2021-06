Hoe gevaarlijk is de bliksem? En kan een blikseminslag ook bij heldere hemel?

Het KMI kondigt vanaf deze namiddag code oranje af voor onweer. "Code oranje" staat voor hevige onweders en vaak gaan die gepaard met bliksem. Elk jaar slaan er in ons land gemiddeld 18.000 bliksems in. In het slechtste -en zeer zeldzame- geval raken mensen gewond, of overlijden ze aan de gevolgen van een inslag. Hoe gevaarlijk is bliksem en kan het ook bij heldere hemel?