Hoe ziet de zomer der versoepelingen eruit? Deze knopen moet het Overlegcomité doorhakken

Aangezien reizen buiten Europa voorlopig nog altijd moeilijk of zelfs onmogelijk is, zullen we ons moeten tevreden stellen met reizen in Europa. Daarvoor komt er een coronacertificaat. Dat zal vermelden of je gevaccineerd bent, een negatieve PCR-test hebt afgelegd minder dan 72 uur voor vertrek of antilichamen hebt omdat je de ziekte hebt doorgemaakt.

Allicht krijgen we vandaag duidelijkheid over wanneer zo'n coronacertificaat beschikbaar zal zijn en in welke vorm. Onze redactie hoort twee data vernoemen: 17 juni of 1 juli. Het document zal zowel digitaal als in print beschikbaar zijn.